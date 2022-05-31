桃園龍潭大池水體環教園區完工改善水質。(呂筱蟬攝)

桃園市龍潭大池因為換水率低優養化問題嚴重，市府與日本產官學合作，打造高效除磷的多層複合濾料淨化系統31日啟用，該系統為地下化設施，地上則打造1.6公頃兼具環境教育與休閒遊憩功能的「龍潭大池水體環教園區」，成為民眾親水遊憩新據點。

桃園市長鄭文燦表示，龍潭大池水體環教園區生態淨水系統，每天可處理1.8萬公噸水量、加上龍潭運動公園3000公噸水量，每天總計可處理2.1萬公噸水體，以龍潭大池水體15萬公噸算，大約每7天可換水一次，大池將不再優養化，循環再利用變成乾淨清水，可從事水上相關活動，水質淨化結合大池吊橋重建、水岸改造3大目標，成為生態旅遊景點。

環保局指出，多層複合濾料水質淨化工法為日本先進的現地處理工法，透過日方技術轉移，藉由土壤、碳粉、鐵粒和碎石等天然、無汙染混合濾料層及透水層組成，對於湖泊水體水質改善效益極佳。

環保局說，該淨化設施處理量能是全亞洲最大，先後獲得國家卓越建設獎、公共工程金品獎、公共工程金質獎等獎項肯定，水質淨化設施完成後為地下化設施，打造全台唯一的多層複合率料系統觀察廊道，地上空間則有瞭望平台、湧泉之丘、景觀步道、生態池、造型廁所、水畫牆、共融式遊具及廣場等，是兼具教育、休閒、遊憩的環教場域，期盼成為民眾親水遊憩的新旅遊景點。