健保署日前召開藥物共擬會議（特材部分），將巴金森氏症病人執行深層腦部刺激術（DBS）所需的立體定位手術醫材套組納入健保，明起上路。未來巴金森氏症病人接受DBS所需的全套特材，皆有健保給付，每年將有300人受惠，整套特材支付點數計65萬5980點，1年健保支出約2億點。

巴金森氏症是運動神經系統退化性疾病，病人常出現肢體僵硬、顫抖、失去平衡感等動作障礙相關症狀，但臨床上往往遇到藥物治療的瓶頸。一旦藥物無法獲得控制，醫師會建議進行深層腦部刺激術，過程中需以立體定位醫材提供手術定位與影像指標，再藉由植入電極（晶片）進行微量的電刺激，調節視丘下核的異常活性，控制不正常的腦神經訊號，進而改善症狀、提升生活品質。

考量巴金森氏症病人的醫療需求及健保財務，健保署2015年1月1日優先將執行DBS植入的「深層腦部刺激器」納入給付，並於2016年取消終身給付1次的限制，挹注約1.34億點預算。後考量裝置刺激器後尚須導線及相關組件傳遞電流進行電刺激，健保署再將導線、導線延長線及導線固定蓋等組件納入健保，投入0.71億點預算，2019年8月1日生效。

健保署長李伯璋表示，執行DBS手術需以電腦斷層造影並記錄腦部神經活動及電刺激位置以進行手術定位，定位醫材能納入健保才能提供完整的醫療照護。

有鑑於此，健保署經評估、彙整資料及專業建議，日前提案至共擬會議討論，決定明起將基準點標記物(整組支付3萬600點)、植入管套組及微目標電極(整組支付3萬4250~5萬4050點)3項醫材納入健保。未來巴金森氏症病人接受DBS所需的全套特材，皆有健保給付，每年將有300人受惠，整套特材支付點數計65萬5980點，1年健保支出約2億點。

李伯璋指出，基於保障民眾使用醫材權益及病人臨床醫療需求，只要新醫療科技醫材倘具有臨床實證效益及必要性，健保署會努力在健保有限財源下積極研議納入給付。