醫師建議一天最多不要吃超過2顆粽子避免造成身體負擔。（呂筱蟬攝）

端午節將至，坊間各式各樣美味粽子，許多人採購準備大快朵頤，腸胃肝膽科醫師提醒民眾，糯米並非平常的主食，相較白米飯消化器官得要多0.5至1小時才能消化，一般人1天最好不要吃超過2顆粽子的量，避免「粽」傷害。

聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師余青殷表示，粽子的主要成分為糯米，需要較長的消化時間，容易消化不完全，此外，由於粽子添加豐富的食材，許多含有高熱量及高油脂的特性，一旦食用過量容易導致消化不良，甚至發生便秘問題，甚而衍生出脹氣、食慾不佳以及胃食道逆流等問題。

他說，曾經遇過1名患者有排便的困擾，在端午節時短時間內吃了好幾顆粽子，進而發生非常嚴重的腸阻塞，導致他之後一進食馬上就嘔吐，甚至吐出膽液，幸好及時就醫，經過內科症狀治療才幸免於手術。另外，粽子吃太多也容易造成體重負擔，1天食用不要超過2顆，要趁熱吃並細嚼慢嚥，同時多補充水分、水果以促進消化，擔心因糯米消化不良的民眾，可以選擇以穀類粽子取代。

余青殷說，一般米飯需1.5至2小時才能完全消化，糯米比米飯要多0.5至1小時，才能在腸胃排空，若是有特殊慢性病的患者應酌量食用，若是過量容易增加胃腸的負擔，造成腹痛、腹脹、拉肚子或便秘等不適症狀；尤其若發生吃完東西馬上嘔吐，已經有脫水的疑慮，建議要儘速就醫。