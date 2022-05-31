有關近日藝人郭彥均因心疼很多孩子走了，轉發相關文章引起爭議，桃園市議員朱珍瑤今(31)日表示自己也是初為人母，表達對孩子的關心天經地義，怒批民進黨不應該用文字獄轉移防疫不力的事實，為政者不應該利用藝人名氣模糊許多孩子因疫情失去寶貴性命的事實，而且不只孩子、許多長者也都走了!

朱珍瑤議員表示，前幾天彭博公布最新的防疫韌性排名，臺灣已經降至第51名退步幅度最大，這段期間民進黨還一直告訴我們臺灣防疫全球最佳，但是根據國際公正團體的評比，我們在53個國家裡面排名第51，已經全球倒數第三的成績難怪要趕緊興起文字獄，讓人民不敢說出許多孩子和長者離開的事實，渾然不知人民的恐慌不是來自於疫情，而是來自於政府防疫出現重大疏失後又不願面對及檢討。

朱珍瑤議員表示，自己也是護理背景，前幾天看到護理師在這段期間休息只能睡地板，部長陳時中卻說「怎麼會這樣」，完全忘記自己日前才發函給各縣市衛生局要求放寬專責病房的醫護比，就是自己放寬醫護比下的結果；雖然立即要求醫療機構要發放津貼，可是津貼是本來就應該要發放的，護理人員要的只是有尊嚴的工作環境，許多護理師朋友都說，真的已經面臨極限了，挺久了真的也是會累會想放棄。

朱珍瑤議員表示，自己也是初為人母，民進黨政府一直強調「政府與你一起養」，但是因為送托的孩子沒有辦法打疫苗、2歲以下也不適合做快篩，所以許多送托的家長只好犧牲自己的工作收入將孩子接回家自己照顧。依照政府規定這樣的情形雇主不需給薪，家長或許還可以接受，但是衛福部竟然發函要求各縣市政府，如果請假超過15天，衛福部還會「再扣除」半個月的托育補助，讓家長因此陷入兩難。這是因為疫情影響，政府無法好好保護兩歲以下嬰兒，每個孩子都是家長的零或一，而不是部長口中的數字機率，家長自保還要被中央政府扣補助，只好殺雞儆猴，用文字獄讓大家都噤聲。

朱珍瑤議員表示，根據天下雜誌統計，台灣每百萬人發生率(7天移動平均線)已經與香港、新加玻、紐西蘭交叉突破，每百萬人死亡率也已經超越新加玻和紐西蘭，且連續多日突破部長設立的「千分之一」指標防線，只能卑微的希望為政者不要錯待了人民的善良。