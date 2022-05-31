央行今發布金融穩定報告書，央行報告指出，110年底我國外債規模增至2136億美元，但外匯存底充裕達5484億美元，償付外債能力佳。110年政府財政預算赤字續創新高達7833億元新台幣，相當於全年GDP之3.61%，至少是近10年來新高，但仍低於美、歐、英、日等主要經濟體；政府債務餘額相對GDP比率回升至33.60%，惟債務水準尚維持於可控制範圍。

據統計，110年美國財政赤字對GDP比率高達8.8%，歐元區、英國及日本則分別達5.9%、5.6%及8.0%。

央行報告指出，民國110年我國出口創歷史新高，民間投資顯著成長且民間消費逐漸回溫，全年經濟成長率達6.57%，創11年來新高；CPI年增率為1.96%，高於上(109)年之-0.23%，惟漲幅相對歐美溫和。

展望111年，央行表示，我國出口及民間投資動能可望延續，但國內疫情升溫影響消費成長，且俄烏衝突及供應鏈瓶頸推升物價，預期經濟成長將下滑且通膨上升，主計總處預測111年經濟成長率為3.91%，CPI年增率預測值則上修為2.67%。

在新台幣匯價方面，110年我國出口暢旺帶動廠商賣匯需求強勁，復以外資匯入買超台股，新臺幣對美元匯率震盪走升，年底收在1美元兌新臺幣27.69元，全年升值2.95%。111年初隨國際美元走強，新臺幣對美元匯率趨貶，4月底收在1美元兌新臺幣29.48元，較110年底貶值6.07%。交易量部分，110年臺北外匯市場交易規模縮減0.3%，主要係銀行間交易量減少所致。110年新臺幣對美元匯率波動率介於1.17%-3.93%之間，全年平均波動率2.55%；111年1-4月波動率擴大介於1.34%-5.56%之間，但相較於日圓、歐元、星幣及韓元等貨幣，新臺幣對美元匯率仍相對穩定。