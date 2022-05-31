仁美國中與附設華德福實驗國中小學將在側門另闢一條家長接送專用車道，保障學生安全。（蔡明亘攝）

仁美國中與附設華德福實驗國中小學側門外已架設交通號誌，現為閃燈模式，待交通局驗收後即可啟用。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區仁美國中與附設華德福實驗國中小學緊鄰物流園區，學生上下學道路經常有重車快速駛過，接送家長與大車的車流交會，使交通安全出現疑慮。校方將於側門另闢家長停靠車輛之安全接送區，申請補助後即可施工。

市議員李家興指出，仁美國中和華德福學校外道路，常因塞車造成交通不便，再加上華德福國中小即將設置幼兒園，學生數量愈來愈多，為改善師生出入安全，近日邀集校方與教育局會勘，決議在側門新闢一條家長接送專用道，保障學生安全。

仁美國中與附設華德福國中小學生人數約700人，設有正門與側門，目前僅正門配置警衛人員，而梅獅路旁斜坡正是家長接送區，尖峰時段若有大車經過十分危險。

校長吳享鴻表示，開發區各物流中心進駐後，數量眾多的大車24小時行駛經過，已造成交通安全及梅獅路面毀損的疑慮。

吳享鴻提到，華德福國中小採大學區制，除少部分學生搭火車通勤外，大部分人皆由家長開車接送，且兼課教師與外師出入頻繁，再加上學校即將開設幼兒園，學生人數又會增加，考量接駁狀況，決定利用側門兩側空間，開闢車輛安全停靠處。

校方初步規畫於側門新設警衛室，以及寬4公尺、長45公尺的臨停接送區，估經費共150萬元，預計今年8月底完工。教育局教育設施科表示，此案將由校方委託建築師設計，申請教育局補助經費，審核通過後即可施工。