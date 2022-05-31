桃園市楊梅區仁美國中與附設華德福實驗國中小學緊鄰物流園區，學生上下學道路經常有重車快速駛過，接送家長與大車的車流交會，使交通安全出現疑慮。校方將於側門另闢家長停靠車輛之安全接送區，申請補助後即可施工。
市議員李家興指出，仁美國中和華德福學校外道路，常因塞車造成交通不便，再加上華德福國中小即將設置幼兒園，學生數量愈來愈多，為改善師生出入安全，近日邀集校方與教育局會勘，決議在側門新闢一條家長接送專用道，保障學生安全。
仁美國中與附設華德福國中小學生人數約700人，設有正門與側門，目前僅正門配置警衛人員，而梅獅路旁斜坡正是家長接送區，尖峰時段若有大車經過十分危險。
校長吳享鴻表示，開發區各物流中心進駐後，數量眾多的大車24小時行駛經過，已造成交通安全及梅獅路面毀損的疑慮。
吳享鴻提到，華德福國中小採大學區制，除少部分學生搭火車通勤外，大部分人皆由家長開車接送，且兼課教師與外師出入頻繁，再加上學校即將開設幼兒園，學生人數又會增加，考量接駁狀況，決定利用側門兩側空間，開闢車輛安全停靠處。
校方初步規畫於側門新設警衛室，以及寬4公尺、長45公尺的臨停接送區，估經費共150萬元，預計今年8月底完工。教育局教育設施科表示，此案將由校方委託建築師設計，申請教育局補助經費，審核通過後即可施工。
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