韓國海軍軍演戰團5月31日啟程前往夏威夷，參加從6月底開始進行的多國海上軍演—環太平洋軍演（RIMPAC）。此次是韓國第17次參加環太平洋軍演，參演兵力規模創歷屆新高。

韓國海軍當天上午在濟州海軍基地舉行了由海軍作戰司令主辦的海軍軍演戰團歡送儀式。

韓國此次派遣的海軍戰團包括14500噸級大型運輸艦、韓國第一艘神盾驅逐艦-7600噸級世宗大王艦、「文武大王號」驅逐艦、潛艦以及1架海上巡邏機、2架海上作戰直升機、9輛韓國型兩棲登陸裝甲車等。另外還包括一支海上陸戰隊登陸中隊、4支特殊戰團、機動建設戰隊等1000餘名兵力。

今年6月29日至8月4日將在美國夏威夷近海舉行為期37天的環太平洋軍演。包括美國、澳大利亞、加拿大、日本等26個國家的38艘艦艇、4艘潛水艇、170架飛機以及25000多名兵力等將參加此次海上多國軍演。各方將聯合進行反潛、反艦、制空戰等多種演習。

環太平洋軍演始於1971年，旨在提升多國聯合作戰能力。由於新冠疫情限制，兩年一度的環太平洋軍事演習在2020年規模縮減。