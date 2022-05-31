大陸國務院5月31日發佈《國務院關於印發紮實穩住經濟一攬子政策措施的通知》，提出六個方面33項具體政策措施及分工安排。其中在加大穩就業的支持力道，擬定企業招用畢業年度的大學畢業生，簽訂勞動合同並參加失業保險的，可按每人不超過1500元（人民幣，下同）標準，發放一次性擴職缺補助，具體補助標準由各省份確定，與一次性吸納就業補貼不重複享受，政策執行期限至今年底。

此外，根據中國網報導，該《通知》也針對受疫情影響的企業，可按規定申請緩繳住房公積金，到期後進行補繳。在此期間，繳存職工正常提取和申請住房公積金貸款，不受緩繳影響。

受疫情影響的繳存人，不能正常償還住房公積金貸款的，不作逾期處理，不納入徵信記錄。各地區可根據本地實際情況，提高住房公積金租房提取額度，更好滿足實際需要。

另外也推動階段性減免市場主體房屋租金。2022年對服務業小微企業和個體工商戶承租國有房屋減免3到6個月租金；出租人減免租金的可按規定減免當年房產稅、城鎮土地使用稅，並引導國有銀行對減免租金的出租人視需要給予優惠利率質押貸款等支持。