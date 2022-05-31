台中市南屯區的黎新公園幅員廣闊，綠意盎然且兼具水文化教育意義，改造後增加的共融式遊具，也成為許多親子的最佳去處。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市南屯區的黎新公園幅員廣闊，綠意盎然且兼具水文化教育意義，改造後增加的共融式遊具，也成為許多親子的最佳去處。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市南屯區的黎新公園幅員廣闊，綠意盎然且兼具水文化教育意義，近日榮獲「第三屆全國水環境大賞」水漾生活獎及「2022建築園冶獎」兩項大獎肯定。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府建設局去年辦理完成的黎新公園（公93水環境教育主題園區），以海綿城市理念營造「與水共存」的休閒景觀，日前剛獲得台灣景觀大獎，近日再度，榮獲經濟部水利署「第三屆全國水環境大賞」水漾生活獎，及高雄市建築經營協會「2022建築園冶獎」的肯定。

建設局長陳大田表示，黎新公園位處南屯都會區，改造完成以來，已接連榮獲金質獎、金石獎及台灣景觀大賞肯定，這次再一舉榮獲兩項大獎，充分展現台中城市景觀的專業實力，開放至今早已成為台中人心中最喜愛的公園之一。

黎新公園以「水─永續循環、綠─基盤連結、動─全齡場域」三大面向為基礎，水環境改善，著重滯洪池水域再造、氧化渠道重生，及雨水貯留利用；改造為融合新舊設施、水綠共生的大地學堂，體現高品質、樂悠遊的休閒生活，一年多來成為台中市指標性公園。

公園裡的園路步道、遊戲場地面跟休憩座椅，隱藏許多水元素符號，處處巧妙融合水文化意象，讓大小朋友來訪時，透過有趣的方式，更加認識環境及珍惜水資源，深具水資源文化的教育意義。

陳大田表示，黎新公園規劃設計過程，充分與地方溝通交流，充分利用黎明水資源回收中心、李科永紀念圖書分館等優勢，因地制宜設置共融式遊具、全齡化體健器材及基地保水設施，賦予公園嶄新的生活機能。

陳大田說，市府同時還與國立台中教育大學師資群合作，推廣具地方思維的水環境教案，更結合水資中心的放流水政策，充分展現愛水、惜水的永續理念，深具發展環境教育場所優勢。日前水利署水環境大賞評委實地現勘時，對於都市內寶貴的綠意環境、水域空間感到驚艷，稱許改造後的黎新公園展現水漾生活新風貌，令眾人喜愛、樂於親近。

另外，由高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，今年以「智慧綠建築、友善心環境」為主軸，黎新公園在眾多參選作品與嚴謹的評選作業中，亦脫穎而出榮獲大獎。