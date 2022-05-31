全台新冠肺炎疫情嚴峻，第一線公衛護理師不僅協助疫調、疫苗注射及公衛宣導，等於一個人當兩人用，但屏東縣議員曾義雄踢爆，原本農曆年前就該發放的考績獎金，竟遲至今日還未領取，屏縣府坦言，已經著手作業。

曾義雄談到，第一線公衛護理師在疫情期間工作辛勞，幾乎每人手上要追蹤的確診者恐超過100人，除了白天的日常詢問，還常協助施打疫苗，甚至晚上要把電話放在枕頭邊，就怕漏接電話，真的很辛苦。

曾詢問，各單位考績獎金領取該是何時？警察局長劉印宮回應，已在今年農曆年前10天就發放完畢，他便質疑，為何辛苦的第一線公衛醫護至今仍未領取，尤其5月開始又是繳稅季節，對他們來說非常不公平。

屏縣府人事處長李玉秀表示，由於衛生局並未辦理預借作業，所以款項會等到銓敘部審訂後才會發放，據了解，上周已經收到通知，近幾天就會積極辦理作業，很快就會收到。將來也會檢討、改善，避免類似狀況再次發生。