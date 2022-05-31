靶材大廠光洋科(1785)今（31）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息1.5元，並完成董事全面改選。會後董事會推舉總經理黃啟峰接任董事長，並推舉原任董事長馬堅勇為榮譽董事長。黃啟峰表示，未來將持續致力打造半導體產業綠色全循環經濟。

光洋科2021年合併營收313.54億元、年增17.59％，營業利益16.17億元、年增1.3％，紛創近6年、近12年高點。配合業外虧損驟減達91.08％，使歸屬母公司稅後淨利12.56億元、年增達48.93％，每股盈餘（EPS）2.15元，雙創近10年高點。負債比亦首度降至50％。

光洋科此次改選6席董事及3席獨董，新任董事為總經理黃啟峰、董事長馬堅勇、健策精密創辦人趙永昌、昇原投資法人代表洪本展，森啟法人代表鄭育承、李芸芳。3席獨董為律師高(峰)祈、會計師丁澤祥、金融專才董俊宏。

光洋科股東會後召開董事會，由原任董事長馬永堅推舉總經理黃啟峰接任董事長。黃啟峰感謝榮譽董事長馬堅勇2007年到職以來的長期貢獻，更特別感謝2016年在公司危急時刻出任董事長，勇於承擔、引領公司走出風暴、邁向卓越。

黃啟峰表示，未來會承接馬永堅的精神，以「光洋永續，光榮傳承」理念將光洋科優良傳統發揚光大。他也感謝公司同仁及股東支持，指出光洋科歷經許多挑戰和困難，成為今日台灣半導體供應鏈靶材大廠，團隊將在前人建立基礎上更上一層樓，任重而道遠。

光洋科指出，面對氣候變遷與全球政經情勢變化，公司將戮力打造企業韌性，建構永續發展基礎。新董事會成員具多元化專業，涵蓋科技技術、產業創新、數位智能、財金法律等，相信經營團隊在黃啟峰帶領下，能持續開創新局，維持在半導體供應鏈中的領先地位。