歐元區五月通膨創歷史新高。預估此將挑戰歐洲央行(ECB)的觀點，即從七月開始的逐步升息，就足夠壓制物價的上漲。

隨著物價繼續增長，歐元區19個經濟體的通膨率從四月的年增7.4%，上升到五月的8.1%，並且高於預期的7.7%。此也顯示了，推高整體通膨不單是能源因素。

在過去一年中，歐洲各國物價大漲，最初開始的是新冠疫情爆發後出現的供應鏈問題，然後是發生俄烏戰爭，這些都顯示，物價快速上升的新時代已經出現，並取代了過去10多年來的超低通膨。

在剔除食品和能源的通膨率，從四月的年增3.9%，來到五月的4.4%；同時進一步剔除酒類和菸草的通膨率，從3.5%升至3.8%。

一些ECB官員和經濟學家認為，這還不夠，特別是基本通膨還沒有出現減緩的跡象。

現在問題出在，如果能源價格滲透到經濟，通膨就會擴大並且持續下去，最後透過物價/工資的螺旋式上升，而更加的持久化。

儘管此一趨勢的證據還不太明確，但是從工資談判的出現，到核心通膨的擴大，一連串數據顯示風險越來越大。

這也就是荷蘭、奧地利、拉脫維亞的央行行長都主張，應該考慮在七月升息50個基點。