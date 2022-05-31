《麵包國王》外包裝特地採用吐司包裝袋和食品標示貼紙(上誼出版社提供)

想像一個跟「麵包」有關的繪本故事，不只書的外觀像吐司，封面有吐司般柔軟的質地，而且外包裝還是用吐司包裝袋和食品標示貼紙，孩子可能會想要拿起來偷偷咬一口，大人也會忍不住大喊「怎麼會有這麼可愛的繪本」！

國際廣告界大獎得主、日本電通藝術總監江口里佳（えぐちりか），過去曾負責流行歌手Chara等人專輯視覺包裝，設計過奧運選手服裝，此次首次跨足繪本創作，結合時尚設計專長，做出前所未有的麵包繪本。日本推出後，同步在麵包店上市，不但成功引起話題，出版隔年還獲得日本LIBRO繪本大賞第四名。

《麵包國王》系列共3本，故事講述一位腦迴路異於常人的國王，要求用麵包做成所有的物品，結果發生一連串令人啼笑皆非的事；每本故事結尾，國王總是要感嘆：「麵包果然還是拿來吃就好了！」台灣博客來網路書店剛開放預購2天，就已經進入童書／青少年文學新書排行前10名。

「令人開心的設計就是好設計！」作者江口里佳任職於日本最大廣告公司，過去得過日本和英國的廣告和設計大獎，生活中也是一位創意無限的媽媽，經常用親手設計的造型蛋糕為兒女慶生。

上誼文化總編輯劉維中表示，《麵包國王》上市之前，日文版經由部落客口耳相傳，早有讀者盼望台灣能推出中文版。只是這套書看似簡單，但因日本嚴格把關，要確保中文版和日文版品質一致，從爭取授權到實際出版歷時將近1年，經過數次打樣，最後終於獲得作者和出版社首肯。

劉維中說，該書的「吐司皮」是選用無毒EVA材質染色製成，不僅顏色和質感像真的吐司，形狀切割和貼工更被要求幾近完美；實際生產時更發現，要將每一片EVA切割成同樣厚度，其實相當困難，不過最後總算都克服了。值得一提的是，台灣版更獲得作者同意，獨家贈送吐司造型「麵包國王杯墊」。

日本電通集團的台灣安索帕創意群總監彭雅娟笑說，早就聽過江口里佳大名，她的設計總是獨特又具有想像力：「打開一片片的麵包之書，孩子的想像力被餵得飽飽的，大人的偷閒時光也瞬間充滿了溫暖療癒香氣。」