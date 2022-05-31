端午節即將到來，想到端午就會聯想到包粽子、掛艾草等習俗，許多鄰里也趁著假日舉辦端午節活動，在兼顧防疫下與里民們一起慶祝端午節，「社區好鄰里」永慶房屋熱情協助鄰里的慶端午活動，協助所需帳篷、擺設攤位並贈送精美小禮物給里民，ㄧ起度過愉快的端午。

大同區大有里贈香粽結合藝文表演慶端午

位在大同區的大有里，里內涵蓋歷史悠久的迪化街商圈，各式南北乾貨都聚集在這！包粽子所需的糯米、粽葉、魷魚、香菇等重點材料都能在這一次買齊，因此每到端午節前夕，迪化街商圈總是擠滿的前來採購的人潮。

大有里在大稻埕公園規劃精采的端午節活動，現場不只發放粽子及熱湯讓里民帶回去享用，還結合了台北市文化局推動的「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮」，由迷火佛拉明哥工作坊帶來畢卡索的佛拉明哥奇緣表演，永慶房屋也贈送限量的酷涼保冰袋給里民們，一同歡慶端午佳節。

大同區大有里許美智里長分享到，今年很特別有佛朗明哥舞蹈表演，大有里內的永樂國小舞蹈班赫赫有名，正好可以利用這個機會，讓大小朋友利用假日欣賞專業的舞蹈演出。在做好防疫措施下，前來的民眾不只有表演可觀賞還有應景的粽子能領取，希望促進在地商圈繁榮。

大同區大有里將端午節活動結合精彩的藝文表演，現場更發送美味的粽子。圖/永慶房屋提供

永慶房屋熱情響應明湖里、鵬程里端午節活動

內湖區明湖里何應賢里長為感念里民團結一心，共同齊心防疫，剛好在端午節準備了美味的一口粽，在兼顧防疫下，歡迎里民們前來里辦公處領取，感受滿滿的端午節氛圍，永慶房屋同仁到場協助動線管理、提醒保持社交距離，是里內的最佳小幫手。

松山區鵬程里許顏建里長利用端午節加強宣導防疫知識，並發送漂白水、口罩等防疫物資，里內防疫措施徹底落實，定期消毒保護大家健康。在端午節前夕，為了增添過節的歡樂氣氛，特別再贈送應景的粽子跟蛋糕讓里民們帶回家！永慶房屋同仁到場協助與鵬程里里民一起樂生活。

永慶房屋贈送造型氣球與鵬程里里民一同慶祝端午節。圖/永慶房屋提供

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，身為社區「好厝邊」的永慶房屋，將在地服務的精神徹底落實，里內大大小小的活動永慶都願意支持，促進在地商圈繁榮，也與里長、里民們關係融洽，鄰里舉辦的端午節活動精彩又豐富，透過組織各種活動凝聚里內的向心力，更是讓商圈繁榮的重要元素，我們未來也會持續服務在地，將永慶積極主動的精神傳達給更多人。