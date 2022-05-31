填寫離職原因時，不少人都會「美化」一下，不過一名男網友分享，公司一名工作4年的員工提出離職，並在離職原因欄位直白寫下「不想跟XXX工作」，讓他相當驚訝，但網友卻認為此舉反而有助於解決公司內部問題，更稱讚該名員工很誠實。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張離職單，並將離職原因的欄位用桃紅色方框框起來，仔細一看，交出該文件的員工已在公司工作4年，但離職原因竟寫下「不想跟XXX工作」，讓他相當驚訝，也好奇「你們聽過誇張離職原因嗎？」

貼文一出，不少網友認為這個離職原因一點也不誇張，更稱讚該名員工很誠實，「不誇張呀，每個人都有選擇同事的權利」、「很誠實啊，沒有幾個人會說出來罷了」、「10個離職理由，9個都是假的，但這個看起來倒是很真實」，另有人分享，「我離職原因就是寫跟同事不合」、「我也是因同事想離職，只是不會寫這麼直白」。

還有網友直言，此舉反而有助於公司解決內部問題，「很好啊，對公司來說反而能知道主因是誰，如果這位離職者做得不錯的話」、「至少勇於表達自己的看法，也讓公司知道原因」、「把自己的心聲說出來很好啊，剛好讓公司知道有多少人是被那人弄走的」、「這樣也能讓公司知道內部出問題，挺好的，公司會感謝你」。