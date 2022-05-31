星座運勢網站「星座巫師」分析，處女座、天秤座、射手座面對深愛的人會變得很毒舌，處女座是因為求好心切，天秤座則是在戀人面前太放鬆，射手座只是為了逗對方故意亂說話，建議還是要拿捏好分寸，以免因此引發摩擦。

▍1.處女座

處女座自我要求高，當他們有深愛的人，會處處為對方著想，認為督促戀人是自己的責任，希望希望兩人可以一起進步，但表現出來的態度卻看起來非常嚴厲，只要被他們發現做不好的地方，就會立刻被糾正，有時毒舌起來讓人完全沒有回嘴的餘地。處女座如果遇到沒那麼喜歡的對象，還懶得花心思管對方，越愛反而越雞婆，甚至會讓另一半覺得非常囉嗦，只要用心體會就會發現他們的一片真心。

▍2.天秤座

天秤座平常偶像包袱很重，唯有面對親近的人，才會卸下偽裝的假面具，露出真實的一面，言行舉止變得很放鬆，但有時就會口不擇言，說一些不太恰當的玩笑，這對他們來說是一種放鬆的方式，卻時常讓另一半感到不太舒服。天秤座內心其實不是真心想要嗆對方，卻因為說話不經大腦，讓戀人內心感到很受傷，記得說話還是要拿捏分寸，以免玩笑開不成，反而造成難以抹滅的傷痕。

▍3.射手座

射手座談戀愛時會變得很像小學生，越喜歡對方就越愛惡作劇，故意說反話，甚至毒舌一番，看到對方氣噗噗的樣子就覺得可愛，他們覺得這是一種情趣，但有時卻會玩過頭，讓戀人感到很不爽。射手座玩心太重，面對深愛的人會更想要逗一逗對方，行為真的很欠奏，有時開玩笑還是適度就好，否則對方哪天真的受不了離開，到時就後悔莫及了。