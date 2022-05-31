基隆市今日新增1631例，其中外縣市通報191例，佔11.71％。市長林右昌表示，本周確診數首次呈現負成長，較上周減少20％，疫情已逐漸和緩。

基隆市政府指出，根據統計，5月15日至21日新增確診數為1萬4015人，5月22至28日新增1萬1220人，周確診減少2795人。林右昌說，雖然每日確診數稍有浮動，但依一周為區間來看，本周基隆市疫情已漸和緩。

至於兒童BNT疫苗入校集中施打狀況，今日仁愛國小原定352人有意願施打，但在現場又增加18人有接種意願，最終共計370人完成施打。

林右昌指出，基隆市兒童疫苗數量充足，若家長先前未勾選同意施打，但臨時改變意願，可以在學校完成集中施打前，隨時更改並與學校聯繫，若錯過校園集中接種，也可至合約醫療診所預約。

最後，林右昌強調，長者若尚未完成基礎劑及追加劑疫苗接種，也請盡速至合約院所預約施打，守護自己與家人的健康。