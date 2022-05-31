畢業季來臨，新北市今年大專院校應屆畢業生有31萬餘人，面對疫情，不少社會新鮮人憂心「畢業即失業」，針對初次尋職青年，新北市勞工局推出就業服務計畫，如畢業超過半年仍找不到工作，可向就業服務處申請尋職津貼，最高可領1.5萬元，統計今年至4月已有496人申請，已達去年請領數的65％。

勞工局表示，初次尋職青年就業服務計畫針對設籍或實際居住新北市且年滿 18 歲至 29 歲的初次尋職青年，自畢業後連續 6 個月以上仍未就業，到就業服務處所屬就業服務站台申請，經就業服務人員初步就業諮詢，願意配合接受就業服務站台所提供各項「就業輔導服務」及「就業推介」者，可向就業服務處申請尋職津貼每月5000 元，最多可申領 3 次。

就服處統計初次尋職青年就業服務申請人數2019年、2020年、2021年、2022年1至4月，分別為813人、796人、753人、496人。就服處長林澤州進一步說明，計畫自2013年起推出，就職媒合率約6成，不過津貼最多只能請領3個月，如3個月後仍未找到工作，就服處也會持續透過團體輔導或老師諮商、研習課程等進行輔導，協助青年順利就業。

林澤州說，疫情期間受到衝擊最大的是服務業，如初次尋職青年未能找到理想的服務業工作，建議「先求有再求好」，畢竟年輕就是本錢，先累計工作經驗，對未來求職也有好處。

此外，勞工局今年共舉辦4場校園徵才博覽會，參加人數3433人，就業媒合率55％，另推出履歷健診服務，幫助求職者寫出好履歷，提升面試機會，並傳授面試5大小撇步，以及提醒求職防詐騙，期盼幫助社會新鮮人「畢業即就業」。