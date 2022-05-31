本周五（6/3）是端午節，除了划龍舟、吃粽子以外，命理專家小孟老師也分享7大禁忌，當天禁去陰氣重的地方，也禁止行房，否則將會影響自身運勢，如果想送別人粽子，也切勿直接送「整串」，以免觸人霉頭，是不吉利的象徵。

1、忌去醫院、陰氣較重之地

先秦時代認為農曆五月（國曆六月）是毒月，因此也稱作「五毒月」，尤其在疫情期間要特別小心，記得勤洗手、忌群聚，除非真的生病，不然不要去醫院探病，或去殯儀館等潮濕、陰氣較重的地方。

2、禁慾不要行房

《呂氏春秋》中的《仲夏記》要人們在五月禁慾、齋戒，因為端午為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保、氣血要足，不要消耗元神，否則會損氣耗精，邪氣易入侵，要吃清淡、不要殺生，最好吃素保平安。

3、不要生小孩

《史記‧孟嘗君列傳》記載，歷史名人孟嘗君在五月五日端午出生，父親要求母親不要生下他，認為「五月子者，長於戶齊，將不利其父母」，若真的一定要生，建議出生後將身分證上的生日換成別的。

4、不要去森林與山上

五月為五毒月，這個時節的節氣會突然轉變，雨量增多、空氣悶熱，毒蟲、病毒肆虐，因此草叢、樹林、山上等地，有很多蟲、蛇、鼠、蟻會出現，有要去森林的人記得帶雄黃，不然容易會被蟲蛇咬傷。

5、不要在當天送整串肉粽

整串肉粽會以繩子綁在一起，民間相傳容易形成「繩煞」，讓收到的人有穢氣，因此端午節當天送人粽子要用散裝的比較好。

6、端午不要去海邊

端午節水鬼出沒，容易抓交替，因此沒事不要去海邊，以科學面來說，端午節氣也是梅雨季節，所以海邊容易下雨、溪水暴漲，容易發生水厄。

7、不要亂丟平安符

端午節為不好的日子，諸事不宜，眾人容易脾氣不佳、遇到小人，毒氣橫行，疫情蔓延，因此不可以將平安符亂丟，需用平安符來保平安。