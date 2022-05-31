有名男子因背痛、屁股痛持續3個月以上，奇怪的是運動或移動時可讓背痛減輕，但休息後反而更痛，桃園醫院風濕免疫科醫師王淳峻指出，這就是典型的僵直性脊椎炎，病初期症狀不明顯，疼痛通常位於臀部及下背部，情況嚴重者脊椎及附近關節會完全黏連僵硬，若不及早治療，背部恐會嚴重彎曲。護理師也提供6種改善方式，可讓僵直性脊椎炎患者增進生活品質。

王淳峻表示，典型的僵直性脊椎炎通常在久坐或固定某個姿勢不動時會較明顯，常會在深夜及清晨時疼痛，甚至會痛醒，晨間僵直常超過60分鐘，活動後症狀反而會改善，隨著疾病進展，脊椎會逐漸喪失活動能力，從腰椎一直延伸至頸椎，病情也可能在任一階段穩定，但倘若狀況越來越嚴重，脊椎及附近的關節會完全黏連僵硬，不治療的話背部恐會嚴重彎曲。

王淳峻解釋，僵直性脊椎炎患者除脊椎病變外，也可能會有周邊關節炎，常侵犯下肢關節，如髖關節，膝關節及踝關節，此外也常出現著骨點病變，肌腱或韌帶和骨頭附著處容易發炎，好發位置包括腳跟處（阿基里斯氏腱）、脛骨隆突及胸肋骨交緣處等。

護理師鄒瑞瑩也提供6種方法，可讓僵直性脊椎炎患者增進生活品質，包括每天運動維持身體的彈性、保持良好站姿與坐姿、維持適當體重、不要抽菸、每天多練深呼吸保持胸腔彈性、床墊要選擇硬一點保持背部直立。

王淳峻另提及，僵直性脊椎炎患者治癒後很少會有脊椎黏合情形，因此如有家族遺傳病史，且有頸部酸痛、周邊關節炎、下背痛、晨間僵硬等情形者，應儘早找專科醫師就診以確認病情，僵直性脊椎炎患者遺傳給下一代的發病機率約20﹪，早期診斷治療效果很好。