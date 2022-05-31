澎湖湖西鄉長吳政杰31日上午將緊急購置的家用快篩試劑，一一親自送至學校的8所學校，先行提供學子們作為居家檢測時使用，希望能防範新型冠狀病毒疫情的擴大，吳政杰表示，這次採購可提供500位學童，每人2劑居家快篩試劑使用。

湖西鄉長吳政杰、代表會主席洪國強不忍鄉內家長，每天都要花好幾個小時排隊，只為了購買新冠肺炎的快篩試劑，因為湖西全鄉只有一家健保特約藥局，有供應販售快篩試劑，許多年邁長者、隔代教養的長輩，他們有些子女出外在台工作，因孩童皆尚未完成疫苗的施打，湖西鄉公所只能讓自己的孩子自己救，並為落實鄉內的監測與校園的防範，緊急動用災害準備金購買COVID-19快篩試劑，以提供各國中小學生及幼兒使用。

另一方面，湖西鄉為因應疫情感染個案確診數劇增，以及家庭對於快篩試劑需求的倍增，日前不只推出了防疫關懷包，提供物資的需要外，並積極協助鄉立幼兒園的百餘位幼童，第一時間順利取得「唾液」快篩試劑，為防疫工作增添利器。

吳政杰強調，未來還將準備更多的防疫物資以備不時之需，提供國中、小學生居家檢測使用，方便離島學生順利就學，同時得到妥善的照顧與引導，讓湖西鄉做好民眾的防疫守護神。