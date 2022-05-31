台中市政府近年來大力推動共融公園，強調能讓各個年齡層的民眾休憩，但議員林祈烽、施志昌、鄭功進接獲投訴，1名年約60歲的民眾到共融公園運動，因設施前方的階梯高低落差太大，導致他跌倒且頭部傷勢嚴重，目前還在住院治療，要求市府全面體檢公園遊具設施，避免意外再發生。

林祈烽表示，這名年約60歲的民眾，是5月中旬到西屯區潮陽公園使用單槓設施運動，當時他雙手鬆開單槓，一個重心不穩就向前方傾跌，未料單槓前有高約17公分的階梯式落差，使得他跌下去且頭部受創嚴重，經送醫開刀治療後，近日才轉到一般病房。

林祈烽說，市府推動美樂地計畫，希望打造台中市的公園成為共融環境，提升人本安全的休憩空間，沒想到公園竟潛藏危險；他日前宇服務處人員到各公園現勘，發現有些公園內的溜滑梯底部與地面有落差、有的則有許多蚊蟲，這樣的環境如何讓家長放心帶孩子來遊憩？

林祈烽、鄭功進和施志昌要求，市府應全面體檢台中市的大小公園，避免類似意外發生，且應針對公園等設施投保公共意外險，讓民眾使用遊具設施能多一重保障。

建設局長陳大田表示，此次意外發生後，市府立即前往了解、關切，目前也持續與家屬聯繫，未來將進一步體檢公園設施，針對不合格的遊具及設施做改善；台中市各公園都有投保公共意外險，建設局會主動協助申請理賠及相關救濟。