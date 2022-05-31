台股31日適逢MSCI季度調整，早盤開低一度陷入多空交戰，台積電一路盤下震盪，最後一盤爆量甩尾勁揚2.38％，收復季線，大盤終場上漲197.15點至16,807.77點，月線強勢收高。
台指期上漲123點至16,682點。價差方面，台指期逆價差擴至126.77點，電子期逆價差擴至7.75點，金融期逆價差擴至19.85點。
現貨部分，三大法人買超231.81億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,251口至10,571口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加999口至7,991口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加12,741口至23,879口。
永豐期貨指出，台股日K連三紅且完全回補5/6跳空缺口，籌碼面外資連三日呈現買超，加上近期台幣轉強，預期整體盤勢有利短多持續上攻動能，但仍須提防漲多拉回壓力。
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