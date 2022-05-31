因應全球淨零排放，經濟部今日(31日)在2050淨零排放網(https://go-moea.tw)推出「碳估算數位工具」，共有「試算練習區」、「產業別試算區」、「進階碳排分析區」，從簡易到複雜的三大計算區塊，讓中小企業依自身需要，掌握產線溫室氣體排放與來源，踏出減碳第一步。

再生能源倡議(RE 100)有許多國際大牌業者加入，紛紛要求中下游供應鏈廠商要提供排碳量資料，讓台灣中小企業面臨碳盤查的壓力。

經濟部今天推出的碳估算數位工具，提供三大計算區供業者循序漸進使用。中小企業可先在試算練習區進行碳排計算，這裡無須註冊會員，只要輸入電力、汽柴油、天然氣及瓦斯等主要能源使用數據，即可了解自身碳排放的概算。

第二個是產業別試算區，不同產業可依屬性及其能源使用。在試算區填入燃料、冷媒等其排放製程數據(製造業)，或填寫燈具、空調、冰箱等常用設備使用情形(服務業)，即可全面了解運用能源的種類與分布。

企業若想更進一步瞭解自身碳排放源與占比，還有第三個進階碳排放分析區。不過這裡必須申請為會員才能使用。此區透過更深入的數據蒐集，包含鍋爐、發電機、冷凍空調設備與車輛等資源用量，去提供碳排放熱點分析，讓企業做為擬定減碳計畫及成效追蹤。