帶著為孩子朗讀，從孩子的視角重新再讀《小王子》的心情，前文化部長鄭麗君受聯經出版邀請首次擔任譯者，推出《小王子》中譯本，並參與了有聲書製作，演繹故事中的「飛行員」。對她而言，《小王子》是作者安東尼．聖修伯里給所有人的現代寓言，在此疫情、戰爭有著各種新挑戰的年代，更提醒人們找回純真善良的心面對人生的艱難。

鄭麗君表示《小王子》在人生不同的階段讀來都帶給自己不同的啟示，高中時對帽子幻象、不同星球的旅程最感興趣，在文化部長任內她經常引用書中的話：「真正重要的事是眼睛看不見的」鼓勵自己做有價值的事；疫情期間她試著以可以為孩子朗讀的語言翻譯《小王子》，每譯完一段隔天便讀給孩子聽，「可以說是孩子陪伴下譯完，孩子也是第一個讀者。」過程中她也更感受到孩子的無框架，透過故事去同理世界。

除了為孩子以可聽性、簡潔的語言翻譯，重讀《小王子》的鄭麗君表示自己的收獲是比過去更去領略原作者在故事、語言之外，無法被文字呈現的思考，「過程中發現作者在邀請我們跨越語言跟事物的表象去閱讀」例如書中有許多重複的字句，她表示中文翻譯很習慣把重複的字句替換，否則似乎會顯得笨拙，「一開始我也這麼做，但後來發現作者有他的深意，透過小王子的性格，不斷去逼問生命的意義」。

鄭麗君以自己的翻譯版本向《小王子》致敬，她也指出自己的做法，如文中一再重複的荒漠化的比喻皆忠於原著不置換，再者她認為作者的許多深意是藏在章與章之間，她認為需要每章節完整閱讀才能發覺，而她在原著之外的創新是在章節前命名，如沙漠中遇到蛇，章名為「解謎」；遇見想被馴化的狐狸，章名定為「重要的事情是眼睛看不見的」。

「最喜歡的角色是狐狸，牠面對的現實生活有獵人會抓牠，牠也必須去抓雞，但牠那麼天真善良懇求被馴化，希望建立關係，並且把生命的秘密送給了小王子」鄭麗君說，狐狸這角色似乎是召喚著人們找回生命良善的力量，讓生命有不一樣的意義。她也分享原作者《風沙星辰》一書，在火車上看到貧窮夫婦抱著一個如莫札特金黃色頭髮的孩子，「他關心的不是貧窮跟難堪本身，而是那個被謀殺的莫札特，憂傷的是整個人類是會受到摧殘」。

全新版《小王子》也同步推出有聲書，鄭麗君因聲音「有哲學的味道」而被團隊邀請扮演飛行員，她笑稱：「我高中的時候人家問我未來會不會從政，我一定說怎麼可能，這次成為譯者又參與演員，也許也是一個意外的旅程」成為譯者，對鄭麗君而言亦是安慰了自己高中時代的文學與哲學魂。