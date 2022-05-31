支持民眾為鍾東錦加油打氣。（鍾東錦服務團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗議長鍾東錦盼黨中央辦民調選出下屆縣長人選。（鍾東錦服務團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨下屆苗栗縣長人選仍未出爐，有意參選的苗栗縣議長鍾東錦展開18鄉鎮市祈福傾聽之旅，31日來到西湖鄉，他盼望中央能夠舉辦初選，選出最適合的人選。

外傳黨中央仍屬意立委徐志榮選縣長，但徐今天召開記者會大動作表態不選，對此，鍾東錦表示，尊重徐志榮立委的意見，自己將走完下鄉祈福傾聽之旅，儘管國民黨縣長候選人尚未出爐，不過他針對鄉親的各項服務絕不會打折。

鍾東錦18鄉鎮市祈福傾聽之旅，今天來到西湖鄉，許多鄉親直接向議長提出建言，請議長要奮戰到底，甚至砲打國民黨中央，認為中央長官與地方鄉親的看法不同調。

鍾東錦則呼籲鄉親保持冷靜，他說，黨中央有他的看法和格局，目前維護國民黨的團結是第一要務，至於苗栗縣長候選人，徐志榮立委再一次表達沒有意願，大家也要予以尊重，他建議黨中央，透過一個公平、公正、公開的初選機制，可以採用民意調查或是對比式民調，以最科學的方法，找出最能夠代表國民黨取得勝選的候選人。

鍾東錦強調，任何一個黨員同志，覺得自己有能力、夠優秀，未來可以為苗栗縣民創造幸福快樂的環境，同時有所準備、融入地方鄉親的生活、對18鄉鎮市的需求與建設有一定熟悉度，都可以報名參加初選，相信在苗栗只要肯努力，鄉親們都會看的見，更相信透過初選機制所推選出來的國民黨候選人，一定能集中力量，為苗栗打贏這一戰。

至於近期的規劃，鍾東錦表示，將持續進行18鄉鎮市祈福傾聽之旅，了解地方的需求、搜集鄉親的建言，同時也向大家保證，他所提供的各項服務只會更多、不會更少，尤其疫情期間，在傾聽會中許多民眾也提出目前所面臨到困境，只要提出需求，他跟服務團隊都會提供適時的協助。