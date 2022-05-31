天王周杰倫與老婆昆凌月初喜迎金牛座小女兒，除了讓周董開心到罕見曝光女兒正面照外，江蕙（二姐）更以「姑姑」名義派發喜糖；昆凌今(31日)曬出寶貝千金的滿月禮盒給親友「聞香」，並曝光給小女兒取英文名字叫「Jacinda」，和紐西蘭女總理阿爾登（Jacinda Ardern）同名。

昆凌今在IG曬出照片，表示開始派送女兒的滿月禮盒，寫道：「滿月禮盒準備要出發囉～謝謝大家給Jacinda滿滿的祝福」，畫面中是日本知名品牌的「雪茄蛋捲」，只見滿月禮以富有質感的木盒包裝，上面烙印著周杰倫與昆凌英文名字縮寫「J.H.」，內容物則為蛋捲與餅乾。

昆凌這句話也透露了小女兒英文名字為「Jacinda」，Jacinda就是「風信子」，有「美麗、稱職、漂亮」的意涵，且和充滿智慧的紐西蘭女總理「潔辛達阿爾登」（Jacinda Ardern）同名；昆凌此前生下大女兒Hathaway（海瑟薇）和兒子Romeo（羅密歐），三寶英文名都好聽且不容易撞名。

昆凌曬出小女兒Jacinda的滿月禮盒，內容物則為蛋捲與餅乾。（圖／取自昆凌IG限時動態）

昆凌對小女兒Jacinda喊話：「妹妹～平安健康快樂長大」。（圖／取自昆凌IG限時動態）

周杰倫和昆凌如今增產為幸福的一家五口，夫妻倆當了爸媽仍不忘放閃，應景「我愛妳日」穿上同款不同色的情侶裝，中間印有「5:20」的圖樣；只見杰倫一手比YA，另一隻手則攬著愛妻昆凌，並寫下「祝大家520快樂喔」，昆凌產後首露面的超好狀態也讓粉絲們驚艷不已。