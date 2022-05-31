喬治亞共和國的叛離地區南奧塞提亞(South Ossetia，也譯為南奧塞梯)，原本計畫在今年7月17日舉行「加入俄羅斯聯邦公投」，但是該區的首腦在幾經思量後，決定放棄這項公投案。南奧塞提亞的政府一群親俄勢力者所組建，但是最近的局勢變化過快，不知他們對俄羅斯是否足夠忠誠。

半島電視台(Aljazeera)報導，南奧塞提亞是2008年俄羅斯與喬治亞戰爭的核心原因，俄羅斯鼓動當地親俄勢力脫離喬治亞，自稱「南奧塞提亞共和國」，戰爭最終獲得優勢，喬治亞不得不承認該地區的特殊地位，而克里姆林宮則承認該地區為獨立國家，並在那裡駐紮了軍事基地。

然而，克里姆林宮更希望的是南奧塞提亞共和國併入俄羅斯，成為俄聯邦其下的一個自治共和國。在俄羅斯的制度中，自治共和國的地位與行省沒什麼差別，是中央政府在決定多數事務。

不過，南奧塞提亞的「併俄」工作顯然出現波折，新上任的南奧塞梯總統艾倫‧加格洛耶夫(Alan Gagloev)表以法律後果具不確定性為由，取消原定的公投計畫。

命令中強調，「影響俄羅斯聯邦合法權益的問題，不能單方面由全民公投來決定」。

推動入俄公投的是南奧塞提亞前任總統阿納托利•比比洛夫(Anatoly Bibilov)，他在今年5月13日，簽署了一項舉行全民公決的法令，表示「南奧塞提亞加入俄羅斯是歷史願望」，然而他在今年4月10日的總統大選中敗給加格洛耶夫，而加格洛耶夫在選戰時曾說，他不同意這項公投計畫，當選後就不會執行。

南奧塞提亞地區位在喬治亞共和國的北部，只有 5萬名居民，在 1990 年代初期與喬治亞爆發血腥的內戰，之後脫離了喬治亞。

2008年，喬治亞提出加入北約的意願， 8月份，俄羅斯軍隊在砲擊喬治亞村莊，南奧塞提亞與親俄民兵立即攻打喬治亞。戰鬥五天後，歐盟出面調解而停火，造成 700 多人死亡，數萬名喬治亞人流離失所。

克里姆林宮聲稱此戰爭是穩固南奧塞提亞和另一個分離主義地區阿布哈茲(Abkhazia)的獨立地位，但是這些地區實際上是處於俄羅斯的軍事控制之下。

綜觀以上分析，今年的烏克蘭戰爭相當類似南奧塞提亞衝突，都是原先的蘇聯加盟共和國想要加入北約與歐盟，就會出現親俄勢力的叛離，以及俄羅斯軍隊直接介入而爆發戰爭。