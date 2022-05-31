北市忠孝東路六段31日下午驚傳一起砍人案，造成一名男子失去生命跡象緊急送醫搶救，另一男也負傷，但無生命危險。

警方調查，今日下午3時許，住在樓上的29歲白姓男子，因不滿43歲李姓男子在一樓門口自言自語，白男遂持武士刀下樓與李男理論，雙方爆發口角並發生肢體衝突，導致李男的左前臂骨折、背部也遭到砍傷，李男反擊將白男勒昏後，竟奪刀刺殺白男的腹部，現場留下大片血跡。

警消到場，發現白男已無生命跡象，立即將他送至內湖三總急救，將李男送北醫治療，詳細的案發原因，目前正由警方調查釐清中。