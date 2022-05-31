桃園市鄧姓酒店女公關2021年時，蔡姓酒客向其求歡，鄧女拒絕後2人大吵一架，鄧女因此情緒失控，拿水果刀猛刺蔡男心臟讓蔡男當場死亡。鄧女伴屍11小時後才向警方自首。桃園地院審理，依殺人罪判有期徒刑9年4月。

桃園地院審理，鄧姓女子和蔡男是性伴侶，在2021年5月20日認識，曾經數度去過鄧女租屋處，7月23日上午7時許，鄧女邀請蔡男到其鄧女租屋處，還煮泡麵給蔡男吃，疑似還吸食不明煙霧。不過蔡男向鄧女求歡被拒絕，雙方因此起衝突，鄧女情緒激動下，拿水果刀往蔡男胸部刺1刀，導致心臟及左肺受創出血，當場倒地死亡。鄧女一直到晚間6時許才向曾經關懷過他的平鎮警分局盤姓行政組長自首，警方獲報雖然緊急將蔡男送醫，但仍回天乏術。

法院認為後，鄧女因為蔡男對其求歡，雙方發生口角，鄧女才情緒失控，持水果刀刺殺蔡男，見到蔡男倒地後一直到自首這段時間，皆無將蔡男送醫急救的想法。且水果刀刀刃長達14公分，而蔡男穿刺傷深度達16公分，顯見鄧女下手力道甚為猛烈，使蔡男一刀斃命。

法院也認為，鄧女犯案前僅有酒駕紀錄，並非十惡不赦之人，鄧女也坦承是性伴侶關係，事發前也無糾紛。不過衡量事發有脈絡成因，但僅因衝突就殺人，剝奪蔡男生命權，造成永遠無法回復損害，考量鄧女自首、坦承犯行，不過調解因金額意見分歧，依殺人罪嫌判9年4月，可上訴。