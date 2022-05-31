迎接芒果季節，台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu) 嚴選台灣優質愛文芒果，巧手打造青隅「沁夏香芒」下午茶饗宴，以及文華餅房一系列可口誘人的芒果甜點，巧妙結合紅茶、班蘭葉、百香果等不同風味，打造令人垂涎的精品級美點。「沁夏香芒」下午茶饗宴即日起供應至7月10日。

趙崇曦作的〈椰香芒果布丁〉，椰奶和奇亞籽製成滑順香濃的布丁，搭配上頭舖滿的新鮮愛文芒果丁，滿口盡是香甜濃郁的美好滋味。芒果紅茶泡芙小巧可愛的泡芙，包裹滑順綿密的芒果馬斯卡朋起司和紅茶奶霜，果香與茶香完美交織、滋味清新。

〈柚香芒果慕斯〉是以清爽酸甜的柚子芒果慕斯搭佐濃郁的杜絲巧克力奶霜，巧妙結合巧克力的醇厚與芒果的香甜。〈斑蘭檸檬蛋糕〉選用東南亞常見的斑蘭葉製成的海綿蛋糕，搭配融合泰國檸檬葉風味的芒果慕斯，滋味馥郁迷人，用味蕾品味南洋風情。〈百香焦糖可可〉是以焦糖蛋糕上舖覆百香果芒果果醬，以及薇苦醇厚的黑巧克力奶霜，層次豐富、口味酸甜平衡濃而不膩，幸福感油然而生。

下午茶的鹹點包含〈燻鮭千層派〉、〈芒果蟹肉沙拉〉、〈法式培根洋蔥鹹派〉、〈松露野蕈凍〉、〈法國拜雍火腿佛卡夏〉，以及〈無花果鴨肝慕斯〉等，此套下午茶亦包含文華東方酒店最受歡迎的經典傳統〈英式司康〉，外皮香酥內鬆軟的司康搭配兩款文華東方自製手工果醬與德文郡凝脂奶油 (clotted cream)，經典風味為午茶時光帶來高貴淡雅的完美MO體驗。

台北文華東方酒店下午茶套餐價格為經典下午茶每套1,380元，香檳下午茶每道1,980元，招牌魚子醬下午茶每套4,180元。青隅下午茶用餐時段分別為下午 1時至 3時以及下午 3時 15分至 5時 ，下午茶價格皆需外加10% 服務費。

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