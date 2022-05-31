今（31日）在俞錫堅帶領下，搶先體驗刊物中報導的「搭獨木舟撿河廢」活動。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

《蘇澳人》夏季號的封面人物俞錫堅，十分用心投入於蘇澳大坑罟的社區營造與地方創生工作。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

採季刊形式發行的蘇澳鎮地方誌《蘇澳人》，在6月將推出第二期夏季號，該封面人物為羅東高中退休教官俞錫堅，他目前十分用心投入在蘇澳大坑罟的社區營造與地方創生工作。今（31日）在俞錫堅帶領下，搶先體驗刊物中報導的「搭獨木舟撿河廢」活動。

《蘇澳人》夏季號的封面人物俞錫堅，十分用心投入於蘇澳大坑罟的社區營造與地方創生工作；因個人創意十足且手藝絕佳，這位人稱「大柱」、「鐵頭」的壯年退休教官，自己研發並動手製作了多艘造型優美的獨木舟，並無償交由社區自由運用。

因搭乘「大柱鐵頭」教練的獨木舟暢遊港口大排，趁此機會撿拾河面上的垃圾，以維護社區環境的整潔，造就了蘇澳鎮大坑罟一項極具代表性的觀光、環境教育活動；也與社區老一輩的居民互動更為密切、更踴躍參與其中。

俞錫堅表示，為圓自己造舟的夢，當第一艘手工獨木舟完成時，內心滿滿的感動，也想其他人能感受到，故考量到成本要低、建材取得容易，著手努力推廣手工製作獨木舟這區塊；且指出搭乘獨木舟可享受平常看不到的河景，相當愜意。

俞錫堅指出，大坑罟的水域環境非常豐富，冬有太平洋、西有港口大排、南有無尾港水域、北有新城溪，當初造舟就是想回到家鄉玩，俞笑說，玩歸玩也要給社區帶來貢獻，第一個想到就是撿河廢，雖然撿也撿不完，但撿河廢的行為帶到教育圈，會是一個很好的教學活動。

蘇澳鎮長李明哲表示，大坑罟社區面臨人口老化、年輕人外移，俞錫堅有一種使命感，做很多相關環境教育；期望大家藉由今天身體力行的經驗，深刻感受到俞錫堅不畏辛苦、不求報酬，一心只想為故鄉做點事的可敬精神。

蘇澳鎮公所表示，對於《蘇澳人》季刊有興趣的民眾，可搜尋蘇澳鎮公所官網之「關於蘇澳」之「《蘇澳人》地方誌」，或電洽：03-9951-118。