為拉動消費、促經濟復甦，大陸官方將斥資人民幣（下同）600億元，推出乘用車購置稅減半政策。大陸乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹表示，預估新政將可為車市增加200萬台的買氣，推動全年零售車輛規模上升到2,100萬台規模。

中新網報導，大陸財政部、稅務總局31日公布關於減徵部分乘用車車輛購置稅的通知。對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內、且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。

崔東樹分析，受疫情影響加劇，原本5月中旬估算的2022年乘聯會零售銷量是1,900萬台，年減5％。但在購置稅優惠等諸多新政策的實施，加上7個月的促銷費努力，有望推動2022全年國內零售達到2,100萬台的規模，增量達200萬台左右。

崔東樹還說，通過實施600億元乘用車購置稅減半措施，從生產端是需求回暖拉動廠家復工復產的較強產能的釋放，促進生產端儘快恢復增長到正常軌道，進而拉動工業增加值和產值的恢復。