華興集團（6164）今（31）日宣布與知名家電代理商-雙全國際旗下品牌DIKE攜手合作，秉持CSR與ESG精神針對家中幼兒、年長者與個人關心的防疫衛生需求，推出DIKE X BioLED聯名款紫外線抗菌空氣清淨機，首波5月31日將在嘖嘖平台上線，透過預購讓消費者搶先以超優惠價格入手，接者進軍全台3C實體量販與網路通路，提供給更多需要的大眾。

後疫情時代打亂了日常生活節奏，居家時間增長，不少學生、孩童在家上課，上班族更多時間居家辦公，民眾對於長時間待在室內空間有更多的健康訴求。華興集團行銷長沙舟提到：「本次推出的DIKE X BioLED家用紫外線抗菌空氣清淨機，除了主動UV抗菌、頂級濾網外，也著重清潔空氣最短距離的概念，將消毒後的乾淨空氣直接送到使用者身邊，讓保健效果更為直接」。

華興集團提供專業的紫外線抗菌空氣清淨機作為防疫利器，以往BioLED專業UV產品僅提供企業客戶使用，一般民眾反映有此需求卻無處購買，因此攜手精緻生活用品品牌「DIKE」前進消費者市場，並以DIKE X BioLED聯名款的方式結合雙品牌資源，讓民眾有機會能在一般消費通路購買。雙全國際行銷長表示：「DIKE觀察到屬亞熱帶海島型氣候的台灣，終年溫暖潮濕，而近期更是陰雨綿綿，家家戶戶容易出現發霉、衣服曬不乾等困擾，同時住家環境隔間多，甚至造成細菌、黴菌、塵?孳生的溫床、加上喜歡飼養毛小孩等，對消費者的居家空氣品質影響甚大。除此之外還發現，國外空氣清淨機品牌的訴求差異甚大，未能一機滿足台灣消費者對於居家空氣品質的需求。

為此，DIKE走訪各國際大廠，期望能與國際大廠攜手打造一台專為國人需求的空氣清淨機。最終，與技術超前理念一致的防疫國家隊–華興集團（BioLED）合作，共同推出淬鍊出以40年光學經驗、媲美醫院級空氣品質的 「DIKE X BioLED紫外線UVC空氣清淨機」，為提供一台針對國人需求專屬打造的空氣清淨機、守護全家人的健康、提供更高標準的清淨空氣。」

DIKE X BioLED紫外線抗菌空氣清淨機為了達到最強抗菌效果，主打三大特點： 結合HEPA H13以及活性碳濾網的三重濾網，能一網打「淨」喜兆0.3微米顆粒及PM2.5等有害顆粒物，活性炭更能全面淨化空氣與異味；最重要的是專業紫外線設計，為目前最有效消滅99.9%病毒的方式之一，能有效抑制病毒、細菌、黴菌，解決空氣清淨機濾而不除的痛點。

不僅如此，順應消費市場居家美學概念，產品體積小-隨處可放、低噪音-寂靜守護、360度進氣無死角-隨口吸到都是好空氣；小而美且重量級的業界領先設計，全時守候消費者的健康，提供有質感的防疫新生活。