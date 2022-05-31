前時代力量政黨祕書長吳佩芸。（截自吳佩芸臉書）

前時代力量政黨祕書長吳佩芸。（截自吳佩芸臉書）

李姓男子是社群平台臉書粉絲團管理員，他2020年8月間在粉絲團貼文，以「吃補藥」暗指前時代力量黨主席徐永明與前同政黨祕書長、藥師吳佩芸間有婚外之男女關係，吳佩芸控告李男，台中地院依誹謗罪判拘役30日，得易科罰金，可上訴。

李男在2020年8月4日在臉書粉絲團「莫羽境與她的墨水故事」中公開貼文，點名徐詢問，「到底為何麼在去年偷偷離婚呢？」他直稱徐有在「吃補藥」，意指徐與吳有婚外之男女關係存在，還說：「身體很好哦，是我也肯定離啦，超補」。

隔天李男又在粉絲團貼文「你們昨天為什麼一直討論永明的前任？你們更新的速度太慢了啦！」，「有人說，那已經分手了，還去扯對方，也太無辜了吧？」等語，貼文隱射及使網友產生不當聯想的方式，指摘吳介入徐的婚姻，兩人有婚外之男女關係。

李男在臉書傳述的文字與回應留言內容，均以文字散布，並指具體而非抽象的謾罵，損及吳的名譽，構成散布文字誹謗罪，吳看到網頁才知上情提告，並提出刑事附帶民事訴訟請求精神賠償100萬元。

李男在一審的審理時坦承自白犯罪，雖表示願與吳和解，但也表明無法負擔任何金錢賠償。一審法官審酌他無任何證據，竟輕率在網路公開散布婚外之男女關係，足以毀損吳的名譽及社會評價，依誹謗罪判刑。