中寮鄉24歲洪姓男子，與昔日國中同學莊姓男子疑有金錢糾紛，雙方相約談判，詎料，洪男竟持預藏的藍波刀剌殺對方，導致內臟外露、大量失血，送醫急救仍不治；警方獲報逮捕洪男，依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

草屯警分局副分局長丁元恒表示，爽文派出所在30日晚間接獲洪父報案，指稱他的兒子和友人爭吵，結果剌傷友人，隨即派員趕到現場，發現莊姓被害人身受重傷倒臥血泊中，立即通報消防分隊出動救護車，將他載送到南投醫院急救。

洪姓男子犯案後，神情恍惚留在現暢，警方將他帶回偵訊，同時查扣犯案使用的凶刀。據了解，洪、莊兩人是國中同學，兩人疑有金錢糾紛，相約在洪家附近的槌球場談判，結果一言不合釀殺機，而且洪姓男子手段凶殘，令人髮指。

莊姓男子原本還有意識，能夠說出自己的名字，但因為身受重傷且大量失血，被抬上救護車後，神智已變模糊，言語不清無法對話，送到南投醫院時已經休克。

南投醫院副院長洪世昌表示，莊姓男子腹部有開放性傷口、肢體多處既大且深的傷口，經過醫護人員10多個小時搶救，仍然回天乏術；此外，由於是新冠肺炎疫情期間，醫院依規定為莊姓男子做PCR採檢，結果是陽性確診，CT值40傳染力低，研判之前曾經染疫。

南投地檢署檢察官昨天下午率法醫到南投殯儀館相驗，死者身上共有7處刀傷，家屬哀痛質疑到底有什麼深仇大恨？至於凶嫌為何對昔日同窗痛下殺手，犯案動機及雙方衝突過程，檢警還要進一步調查釐清。