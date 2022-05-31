殉職飛官 徐大鈞。（國防部提供）

空軍官校AT-3教練機今（31日）上午發生墜機意外，機上23歲飛官徐大鈞少尉殉職，墜毀於高雄岡山田厝一路77號附近。徐大鈞國小四年級時的班導鄭老師聞訊震驚和不捨。鄭老師表示，徐大鈞是個機靈、活潑的男生，當時升高年級時在卡片寫下自我期許與反省，令她印象深刻。

今天失事的飛機資料照（王姓航迷提供）

徐大鈞老家位於新北市新店區，國小轉學至新店區青潭國小，當時在該國小任教的鄭老師說，印象中他當時瘦瘦小小的，是個清秀的小男生，個性很機靈、活潑，在體能運動方面也很好。在課業上都會準時繳交作業，是很不錯的孩子。

憶及徐大鈞與班上同學相處，鄭老師說，他跟同學沒有發生過糾紛，相處和樂玩在一起，對老師也很有禮貌，下了課會參加課後輔導班，也都很配合老師。

「對兄妹倆很有印象。」鄭老師說，當時大鈞跟妹妹就讀同一個國小，當時妹妹在低年級，大鈞在中年級，他跟妹妹感情很好，家教也都很好，沒什麼大問題。

徐大鈞國小四年級時照片(後排左一)。(圖/鄭老師提供)

被問及「對大鈞印象最深刻的事情是什麼？」班導說，升高年級時，有請班上同學畫一張卡片和寫下自己的想法和想對老師說的話，大鈞的卡片，字跡很秀氣，字裡行間有著自省和自我期許，遺傳到他爸爸一手漂亮好字。如今聽到噩耗，讓她相當悲傷。