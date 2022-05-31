明晟（MSCI）季度調整於今（31）日盤後生效，尾盤爆出1,591億元大量，華新（1605）等6檔個股成交量都寫下上市櫃來天量，其中，4檔為MSCI季度調整的成分股。

據統計，今天成交量新高有華新、上銀、華孚、力智、力積電、旭源等6檔，其中，華新及力積電是全球標準指數台灣指數新增成分股，上銀為遭刪除成分股；至於力智則是全球小型指數新納入成分股。

華新今天股價收47.1元小跌0.21％，成交量衝高至345,923張，日增45.64％；力積電收57.8元小跌0.52％，成交量達252,456張，日增680.87％；華孚收45.9元上漲2.8％，成交量也衝過10萬張以上，達110,944張，日增40.5％；上銀收225元下跌1.1％，成交量31,293張，日增591.56％；旭源收18.3元漲2.81％，成交量13,059張，日增152.01％；力智收612元股價衝上漲停，成交量3,619張，日增14.67％。