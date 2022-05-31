高雄工務局5月31日表示，中油高雄煉油廠歷經半個世紀的高污染營運後，終於在2015年結束營運，高市府團隊2021年中接手整治作業後，高煉廠第三區的地下水污染場址，經高雄環保局最終驗證後，正式解除列管。
高雄工務局長楊欽富指出，高廠整治污染場址面積約169.5公頃，採分期分區整治。目前第一階段整治的土壤部分，已於今年3月28日經環保局公告解除列管；而地下水部分，經高雄環保局審查及進行最終驗證後，5月31日正式宣布解除列管，土地將交付高雄經發局，進行園區開發作業。
高雄工務局5月31日表示，中油高雄煉油廠歷經半個世紀的高污染營運後，終於在2015年結束營運，高市府團隊2021年中接手整治作業後，高煉廠第三區的地下水污染場址，經高雄環保局最終驗證後，正式解除列管。
高雄工務局長楊欽富指出，高廠整治污染場址面積約169.5公頃，採分期分區整治。目前第一階段整治的土壤部分，已於今年3月28日經環保局公告解除列管；而地下水部分，經高雄環保局審查及進行最終驗證後，5月31日正式宣布解除列管，土地將交付高雄經發局，進行園區開發作業。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。