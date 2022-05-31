高雄工務局5月31日表示，中油高雄煉油廠歷經半個世紀的高污染營運後，終於在2015年結束營運，高市府團隊2021年中接手整治作業後，高煉廠第三區的地下水污染場址，經高雄環保局最終驗證後，正式解除列管。

高雄工務局長楊欽富指出，高廠整治污染場址面積約169.5公頃，採分期分區整治。目前第一階段整治的土壤部分，已於今年3月28日經環保局公告解除列管；而地下水部分，經高雄環保局審查及進行最終驗證後，5月31日正式宣布解除列管，土地將交付高雄經發局，進行園區開發作業。