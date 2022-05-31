統一（1216）31日舉行股東會，面對俄烏大戰引爆全球食品通膨、甚至可能出現農糧短缺危機，統一董事長羅智先重申「凍漲」決心，表示統一接下來將聚焦經營，強化單品銷售極大化，避免到時候連原物料都買不到。

統一今天股東會，市場聚焦家樂福收購案，以及誠品信義店續約等熱門議題，惟在食品本業方面，統一正面臨全球農糧短缺及食品通膨的龐大壓力。

過去一年「黃小玉」、棕櫚油等食品原物料價格飆漲，身為台灣食品龍頭、統一首當其衝，不過羅智先很早就霸氣表態：「消費者是永遠的，而原物料波動是一時的」，統一對於產品調價會三思而後行。

他今天重申「凍漲」決心，表示對統一而言，會儘量在供應及生產流程上進行優化，進一步提高生產力，希望能夠儘量自行吸收這個成本，畢竟在技術面上根本不知道這些原料價格飆漲的上限，所以即使想要做價格調整也有實際上的難度。

他坦承，在農糧議題上，台灣很多原物料都必須直接或間接仰賴進口，對於動盪不休的國際情勢，統一被動角色居多，除了會視情況增加庫存，在商品組合上也會儘量將每一個單品銷售極大化，避免因為銷售數量不具備市場意義，到最後可能連原物料都買不到，因為海外供應商不願供應。