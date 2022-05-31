大陸商人汪小菲昨（30日）在微博發文爆料前妻大S（徐熙媛）長期吃違禁藥物，讓他每個月得買單100萬台幣，對此大S經紀人澄清「大S從不做違法的事，也從來不強迫身邊的任何人做任何事」，S媽（黃春梅）也哽咽地發聲：「汪小菲太讓我傷心」。不過，S媽日前上廣播節目才說「還是很愛汪小菲」，傳回南韓惹火部分大S現任老公具俊曄的粉絲，因此臉書出現謾罵聲。

S媽近日錄製王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，透露大S和汪小菲的10年婚姻雖然結束，但過去累積的情份，沒辦法直接一刀兩斷，所以就算和汪小菲不再是「岳母女婿」的關係，內心早就把他當做是自己的兒子，希望對方能跟大S一樣，早日尋得下一段幸福，還強調：「小菲我還是很愛他的」。

S媽日前上王偉忠主持的廣播節目，表示還是很愛汪小菲。(中廣提供)

這段訪談內容也被翻成韓文傳到南韓，讓不少具俊曄的粉絲看得很不是滋味，紛紛在論壇批評S媽，華人網友見狀，再轉貼到S媽的臉書，紛紛留言：「你講的話全傳回韓國，你有顧慮你女兒的立場和現任女婿的感受？」、「為了新節目宣傳，犧牲自己女兒形象製造話題，完全沒有顧慮女兒如今得之不易的幸福婚姻，S媽你的行為才是讓人『啞口無言，無話可說』」、「自從妳說捨不得汪小菲，即使大S反對，妳還是要繼續跟前女婿聯絡，韓國新聞評論之前本來是高興喜歡，現在都變成驚訝了，這下妳高興了吧」。