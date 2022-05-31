淡水清水祖師遶境將實施道路交通管制。（淡水警分局提供）

淡水清水巖清水祖師遶境，起源於日治時期民眾恭迎清水祖師以驅逐瘟疫並沿襲近百年的宗教傳承。今年遶境活動因應疫情影響改採以車隊遊行方式舉行，首日「暗訪」將於6月3日下午5時起展開，4日「平安遶境」於上午10時起延續活動，為期2天。

活動期間適逢端午連續假期，預估參與遶境成員、朝香信徒、參觀民眾及遊客將造成人車潮湧現而衝擊淡水地區道路交通。淡水警分局將於活動期間結合警、民力編組投入交通疏導工作，並針對遶境路線範圍實施交通管制，相關管制範圍如下：

一、淡金路以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東之淡水區內主要道路，活動期間內除住戶、在地工作人員、公務車、救護車、媒體採訪車、Ubike運輸車輛等彈性放行外，非淡水市區內住戶汽車禁止進入市區；管制時段為6月3日15時至24時、6月4日9時至22時，共計19處管制點，請配合警方交通指揮引導。

二、管制時段內，公車（含免費接駁公車）均改道不行經淡水市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場，鼻頭街為方便客運車輛進出，活動管制時間將區隔為雙向通行。

三、淡金路設置7處臨時招呼站，提供即招即停載客服務，請民眾可多加利用。客運業者、台北及新北大眾捷運公司將提供管制與公車改道及臨時招呼站設置等乘車訊息，請民眾多加利用。

淡水警分局呼籲用路人為節省行車寶貴時間，請避開遶境活動時間、路線及管制路段，並多利用淡金路行駛，住戶如欲進入管制點時，請配合出示身份證明文件。欲前往淡水地區遊客請務必於出發前詢問相關動線、並可透過警察廣播電臺與CMS路況發布的資訊了解，另外淡水警分局官方臉書、新北市政府交通局及淡水客運股份公司等網站也會發布相關管制訊息，並多搭乘大眾運輸系統，避免因交通管制而影響出遊興致。