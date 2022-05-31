「松仔腳」燒烤海產第一代創業者在總趕宮前廣場擺桌開設料理攤。（摘自松仔腳燒烤海產臉書／洪榮志台南傳真）

再1家老店說拜拜！在台南市中西區經營將近70年的知名「松仔腳」燒烤海產，近日在臉書粉專公告6月19日將結束營業，並邀請喜愛他們的顧客，在最後的營業日「回娘家」，引起大批老客戶的不捨，甚至還有人感慨「童年的回憶沒了」。儘管業者並未正面回應結束營業的原因，但附近鄰居認為，「賺錢的生意沒人會放棄」，可能因為這兩年的生意大不如從前，才會萌生退意。

位於三級古蹟中西區總趕宮前的松仔腳燒烤海產，從1953年開始營業，至今已傳承第三代。該店第一代創業者在日本料理店習藝後，選在總趕宮前廣場擺桌開設料理攤，因廟前有1棵大榕樹，被在地人稱為「松仔腳」，最後就以大家熟悉的名稱為店名。如今雖擁有獨立的店面，但還是可以在廣場用餐。

據了解，松仔腳燒烤海產的菜色相當豐富，從生魚片、熱炒到燒烤都有，許多老饕的口袋也都有推薦菜單；不少網友更推薦招牌的炒意麵及蛋包飯，還稱讚平價又新鮮。

「70年，有您真好」，松仔腳燒烤海產5月25日晚間在臉書粉絲專頁感性表示， 非常感謝大家的愛護與支持，從零開始至今近70年，陪伴彼此走過許多日子，無論歡笑、或是淚水，衷心感謝有你們。有些朋友看著我們長大、有些朋友從小吃到結婚生子，更有些朋友如今已是三代同堂了；偶爾，還會聽見爺爺奶奶帶著孫子們，談論從前那些嘻笑打鬧的童年。廟前廣場不單單是我們的回憶，更是許多朋友們深深的印記。

松仔腳還說，時光荏苒、歲月悠悠，能夠讓人念念不忘，也ㄧ定有您喜歡的地方。為此，很誠心的說聲抱歉，在今年的6月19日我們要結束營業了。但相信結束不會是終止，而是另一個新的開始，期待在這最後的營業日，歡迎老朋友回娘家來，跟我們說說曾經和你一起經歷的松仔腳，我們也會分享給家人們看。

貼文PO出後，引發大批網友的關切與不捨，有人留言「這是我從小的回憶啊！」、「我們也算吃了三代，吃的是滿滿的回憶，覺得可惜，但也只能祝福」；也有網友說，一定要再去留下最後記憶，好好感謝松仔腳近70年的陪伴。