星座運勢網站「星座巫師」公布12星座自癒能力排行榜，吊車尾的雙魚座、處女座、天秤座被傷害後會久久無法釋懷，難以走出負面情緒，前三名的射手座、水瓶座、天蠍座的自癒能力最強，遇到挫折會積極面對，不被輕易打倒。

▍第十二名：雙魚座

雙魚座受傷就很難自己好起來，需要造成傷害的人真心道歉，或是有人不斷安撫，才可能重新振作，但內心依舊會留下難以抹滅的傷痕。

▍第十一名：處女座

處女座受到傷害時，看起來雖然很冷靜，其實內心打擊很大，就算口頭上原諒對方，內心卻很難忘記這個痛苦。

▍第十名：天秤座

天秤座心思細膩，很容易受傷，卻因為注重個人形象，所以都把痛苦往肚裡吞，看起來什麼都不在乎，其實只是不願表現出脆弱的樣子。

▍第九名：金牛座

金牛座不擅長表達，遇到問題又喜歡鑽牛角尖，往往會困在負面情緒裡久久無法自拔，完全無法自我療傷。

▍第八名：獅子座

獅子座看起來很霸氣，其實經不起傷害，只要有人刺傷他們的自尊，將會造成很大的打擊，甚至會讓他們情緒失控，需要親近的人陪伴才能度過難關。

▍第七名：巨蟹座

巨蟹座看似柔弱，其實內心很堅強，他們很怕麻煩別人，遇到問題會想要靠自己的力量解決，努力撐過去，不想找人幫忙。

▍第六名：摩羯座

很少有人能真正傷害到摩羯座的內心，如果攻擊他們，只會被默默拉進他們心目中的黑名單，不會造成情緒起伏，摩羯座不需要無用的安慰，會自己默默消化負面情緒。

▍第五名：白羊座

白羊座的情緒來得快、去得也快，受到傷害時雖然也會感到崩潰，但只要朋友或家人安慰幾句，很快就會好起來，他們無法忍受一直處在低落情緒中，所以也會逼自己快點振作。

▍第四名：雙子座

雙子座受到傷害很快就能釋懷，他們覺得人生在世就是要活得開心，身邊這麼多好朋友陪伴，沒有什麼坎過不去。

▍第三名：天蠍座

天蠍座防備心很強，如果有人蓄意傷害他們，立刻會展開防衛機制，把損失降到最小，就算受到波及，也會儘快恢復，不輕易受到打擊。

▍第二名：水瓶座

水瓶座很重視精神生活，很少有事情會動搖他們的內心，如果受到攻擊，造成傷害，他們會選擇獨自檢討，消化內心的想法，不需要他人安慰。

▍第一名：射手座

射手座非常樂觀，又很健忘，就算遇到重大挫折，也會積極面對，讓自己快點度過難關，事情過了就忘記當初的痛苦，自癒能力第一名。