象徵達悟族生活文化的拼板舟。（雄獅旅遊提供）

旅行社龍頭「雄獅旅遊」近期熱銷商品以「小團」及「期間限定」商品為主，其中又以離島地區詢問度最高。

像是雄獅獨家推出蘭嶼、綠島團體行程，最低只要2人即可成行，無論是換上浮潛裝備欣賞美麗的水下風光，或是騎機車熱血環島，都能為旅客創造美好的夏日回憶；另外還有7月在台東登場的台灣國際熱氣球嘉年華，搭配瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食，盡情享受飯店金色水樂園、兒童超跑俱樂部、無限樂園等設施，相當受到親子旅客歡迎。