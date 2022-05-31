人間處處有溫情！疫情升溫，消防人員染疫風險升高，台南市政府消防局第一大隊近日獲善心人士捐贈500劑快篩試劑，希望提升第一線執勤人員的防疫強度。

市府消防局第一大隊大隊長石家源說，市府消防局透過政府採購與善心人士捐贈，給消防人員執勤使用。目前一大隊快篩試劑絕對充足，同仁只要出現症狀，即可申請快篩試劑立即檢測。

市府消防局長李明峯表示，消防人員位於前線執行救災救護工作，除了防護裝備外，自我健康監測也相當重要，對於各方捐贈絕對會善加利用，讓防疫工作更加完善。