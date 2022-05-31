頂級飯店台北凱達大飯店推出6月份限定的24小時宅渡假專案，雙人房平日每晚只要1988元，加價550元即可升等三人房，加價1100元升等四人房，讓遊客可以享用飯店24小時。
6月30日前，為住宿慶生的雙子座壽星大方加碼500元的館內消費抵用券2張與紅酒一瓶，輕鬆在房內大啖豐富的飯店外帶美食享受醉安心的慶生行程！位於5樓百宴自助餐則是為用餐慶生的雙子座壽星們推出「Lucky Star」優惠方案，6月30日前凡雙子座壽星，同桌用餐好友通通享7折優惠。（酒後不開車，安全有保障。）
頂級飯店台北凱達大飯店推出6月份限定的24小時宅渡假專案，雙人房平日每晚只要1988元，加價550元即可升等三人房，加價1100元升等四人房，讓遊客可以享用飯店24小時。
6月30日前，為住宿慶生的雙子座壽星大方加碼500元的館內消費抵用券2張與紅酒一瓶，輕鬆在房內大啖豐富的飯店外帶美食享受醉安心的慶生行程！位於5樓百宴自助餐則是為用餐慶生的雙子座壽星們推出「Lucky Star」優惠方案，6月30日前凡雙子座壽星，同桌用餐好友通通享7折優惠。（酒後不開車，安全有保障。）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。