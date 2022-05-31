雅緻風_精緻雙床房-24小時專案，每晚1988元。

雅緻風_精緻雙床房-24小時專案，每晚1988元。（台北凱達大飯店提供）

頂級飯店台北凱達大飯店推出6月份限定的24小時宅渡假專案，雙人房平日每晚只要1988元，加價550元即可升等三人房，加價1100元升等四人房，讓遊客可以享用飯店24小時。

6月30日前，為住宿慶生的雙子座壽星大方加碼500元的館內消費抵用券2張與紅酒一瓶，輕鬆在房內大啖豐富的飯店外帶美食享受醉安心的慶生行程！位於5樓百宴自助餐則是為用餐慶生的雙子座壽星們推出「Lucky Star」優惠方案，6月30日前凡雙子座壽星，同桌用餐好友通通享7折優惠。（酒後不開車，安全有保障。）