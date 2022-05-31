台南白蝦收成也減少，有的甚至體色變白、變紅，明顯是生病死亡。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

白天酷熱，一會兒又突然烏雲密布，下起滂沱大雨，讓人防不勝防，大起大落的氣溫，文蛤、白蝦「凍抹條」，近來台南沿海魚塭傳出文蛤死亡、白蝦生病的情形，有的文蛤池收成量只剩4成，養殖業者搖頭直嘆，去年面臨乾旱，但天氣大致穩定，反觀今年變化幅度劇烈，對他們來說是個大挑戰。

台南學甲黃姓養殖業者指出，白蝦每年3月初開始放苗，2個月半至3個月就能捕撈採收，提早放苗的同業近來陸續採收，撈起來卻發現，雖然產量好、維持正常水準，但很多隻看起來病懨懨，有些甚至體色變白、變紅，明顯是生病死亡。

黃姓養殖業者提到，遇到這種情形，如果是與其他魚類混養的白蝦池子，可以投益生菌或石灰，以利調整水質；若是專養的白蝦池，就得趕緊把池子內剩餘的白蝦，全部捕撈起來，並重新換水、放苗，否則過幾天，整池的白蝦容易全部死光光。

天氣影響，養殖文蛤的漁戶也損失慘重；台南北門李姓養殖業者說，每下一場大雨，文池水鹹度產生落差，前幾周早晚溫度變化極大，水質改變，文蛤無法存活。目前收購價格好，但疫情因素，市場需求降低，盤商不願意來產地收購，文蛤只能一直放在池子裡，才不幸遇上這種「歹天」。

為了解損失程度，李姓養殖業者今天實地從池中撈起一批，他說，裡面64顆文蛤，其中就有42顆只剩空殼，僅22顆倖存，這些文蛤都已養殖1年，眼看收成恐泡湯，這下真的無語問蒼天。

台南市政府農業局漁業科長吳國霖表示，每年季節之際，對水質環境敏感的白蝦、文蛤，容易受影響而生病死亡。市府目前未接獲漁民反映因天災引起的災損，若有養殖技術面等問題，可以媒合農委會水試所、市府動保處予以協助。