警方已到達土石崩落現場，封鎖雙向交通，避免意外發生。（張秉鈞提供／張志康基隆傳真）

中央氣象局31日下午針對基隆市發布豪雨特報，傍晚在基隆市中山區復旦路的復興隧道前，便發生土石崩落的意外。不過發生土石崩落當下，並沒有人車經過，但議員莊敬聖及張秉鈞均表示，復旦路往港口方向的民眾，建議改走光華隧道。

31日下午5時許，就傳出復興隧道口有土石崩落的消息，中山區的議員莊敬聖及張秉鈞在接獲通知後，便連絡當地警方協助管制復興隧道雙向交通。到晚間6時30分後，現場仍持續有土石崩落。

莊敬聖及張秉鈞都呼籲，打算經由復興隧道的民眾最好提前改道，以免發生意外事故。