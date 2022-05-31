中國人民外交學會主辦「季辛吉與中美關係研討會」31日線上舉行，美國前國務卿季辛吉視訊連線出席致詞。北京大學教授王緝思參加研討並發言，他指出，當前中美關係有三點憂慮，包括對話、貿易及民意。

王緝思今年2月到3月剛完成訪問美國，他在上述研討會中提及，對當前中美關係有三點憂慮。第一，關於對話，王緝思稱，視訊會議當然很好，但是不如他親自去美國見了很多人、獲得很好的對話，現在只能在網上對話，「見不到人是一個非常大的問題」。他衷心希望中美航班能夠盡快恢復，雙方人士能夠見面，談得更深入一點，「目前中美交流很大的一個問題就是雙方見不到面，所以很多重要的資訊就聽不見了，就在互相猜想對方在想什麼」。

第二，關於貿易，王緝思說，自從2018年川普政府對中國進行貿易戰以來，雙方的經貿關係雖然還能維持，但是不如過去那麼好了。他表示，自己在美國見了很多企業家，他們其實都非常有意願跟中國做買賣、繼續在中國投資，但他們也坦言，他們有「政治正確」的考慮，「如果你說中國的好話，可能會遭流言蜚語」，因美國有些人告訴他們，「要把國家利益、安全利益放在經濟考慮之上」。

王緝思說，他認為國家安全利益裡包括經濟利益，怎麼能把這兩者分開？他在中國也碰見很多企業家，他們也衷心希望能夠到美國去投資或者繼續跟美國做買賣，但因為各式各樣的原因，現在也相當困難。「如果這種局面繼續下去的話，怎麼向兩國人民說中美關係對兩國是有好處的？」他認為，要有好處，就必須拿出實際東西來，用實際成果讓大家看見。

第三個憂慮，兩國之間的民意現在正在向負面的方向發展，王緝思認為，其實民意是受媒體影響的，直接互相接觸，了解對方是很困難的，特別是對普通人來說。所以民眾是透過媒體來了解（對方）。他現在天天關注美國的媒體，美國對中國的正面報導很少，但是美國也好，中國也好，都有很多值得肯定的地方，包括美國在世界上發揮的作用也並非完全負面。

王緝思說，自己寫文章的時候曾談到「兩個秩序」，一個是中國國內秩序穩定，這對世界和平穩定有好處，對世界繁榮也有好處，所以美國應該支持中國繼續保持穩定。而中國也應該和美國與其他國家一起維持世界秩序的穩定，世界秩序是由各個國家來共同維護的。